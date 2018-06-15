 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Торонто во время стрельбы на детской площадке пострадали два ребенка

    По данным полиции, ранения получили две сестры в возрасте 5 и 9 лет

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Два ребенка получили ранения в результате стрельбы на одной из детских площадок в канадском Торонто.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил телеканал CTV.

    По данным полиции, пострадавшие - две сестры в возрасте 5 и 9 лет. Младшая была госпитализирована в тяжелом состоянии, но сейчас жизни девочек вне опасности.

    По словам очевидцев, напротив детской площадки рядом с парком в восточной части мегаполиса, на которой в это время находились 11 детей, остановилась машина. Находившийся в ней мужчина открыл стрельбу из пистолета, предположительно, по другому мужчине, который был в тот момент в парке.

    Сейчас полиция разыскивает водителя автомобиля, стрелявшего и предполагаемую жертву стрелка.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi