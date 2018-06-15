В Торонто во время стрельбы на детской площадке пострадали два ребенка

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Два ребенка получили ранения в результате стрельбы на одной из детских площадок в канадском Торонто.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил телеканал CTV.

По данным полиции, пострадавшие - две сестры в возрасте 5 и 9 лет. Младшая была госпитализирована в тяжелом состоянии, но сейчас жизни девочек вне опасности.

По словам очевидцев, напротив детской площадки рядом с парком в восточной части мегаполиса, на которой в это время находились 11 детей, остановилась машина. Находившийся в ней мужчина открыл стрельбу из пистолета, предположительно, по другому мужчине, который был в тот момент в парке.

Сейчас полиция разыскивает водителя автомобиля, стрелявшего и предполагаемую жертву стрелка.