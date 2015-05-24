В Токио тысячи демонстрантов окружили парламент страны

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/В Токио тысячи демонстрантов окружили здание парламента в знак протеста против строительства новой американской военной базы на острове Окинава на юге Японии.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, организаторы демонстрации утверждают, что в протесте приняли участие около 15 тыс. человек.

На Окинаве расквартированы около половины из 47 тыс. американских войск в Японии.

Токио и Вашингтон поддерживают план строительства новой базы на Окинаве, куда будут переведены американские войска из густонаселенного города Гитнован.

В апреле премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал строительство новой базы "единственным выходом".

В прошлое воскресенье около 35 тыс. человек на Окинаве приняли участие в демонстрации протеста против военной базы.