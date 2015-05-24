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    В Токио тысячи демонстрантов окружили парламент страны

    В протесте приняли участие до 15 тыс. человек

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/В Токио тысячи демонстрантов окружили здание парламента в знак протеста против строительства новой американской военной базы на острове Окинава на юге Японии.

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, организаторы демонстрации утверждают, что в протесте приняли участие около 15 тыс. человек.

    На Окинаве расквартированы около половины из 47 тыс. американских войск в Японии.

    Токио и Вашингтон поддерживают план строительства новой базы на Окинаве, куда будут переведены американские войска из густонаселенного города Гитнован.

    В апреле премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал строительство новой базы "единственным выходом".

    В прошлое воскресенье около 35 тыс. человек на Окинаве приняли участие в демонстрации протеста против военной базы.

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