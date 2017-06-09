В террористический список четырёх арабских стран вошли 69 человек и 12 организаций

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн указали 69 лиц и 12 организаций, которые финансируют терроризм и получают поддержку из Катара.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Al Arabiya.

«Четыре государства согласились включить 69 человек и 12 организаций в запрещённый террористический список, который будет обновляться», — говорится в заявлении.

Ранее государственный министр по делам Национального союзного совета ОАЭ Нур Аль-Кааби рассказал RT о сценариях развития скандала с Катаром.

В начале недели Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Коморские Острова разорвали дипломатические отношения с Катаром.