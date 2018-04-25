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    В Техасе три человека пострадали в результате стрельбы

    © Foto: "AFP"

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Три человека, включая двух сотрудников полиции, получили ранения в результате стрельбы в среду в городе Даллас.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило полицейское управление Далласа.

    "Мы можем подтвердить, что два офицера полицейского управления Далласа получили огнестрельные ранения и находятся в критическом состоянии. Пожалуйста, молитесь за наших офицеров и их семьи", — сообщило полицейское управление в Twitter.

    Согласно сообщению полиции, в инциденте также пострадал мирный житель. Информации о его состоянии пока нет.

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