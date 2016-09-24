В Техасе перевернулся школьный автобус

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ 12 человек получили ранения после того, как школьный автобус перевернулся на одном из шоссе в американском штате Техас.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC.

По его данным, в автобусе находились около 50 человек. По сообщению телеканала, водитель совершил резкий маневр, чтобы избежать столкновения с другим транспортным средством, остановившемся посреди шоссе. В результате автобус занесло, после чего он перевернулся.

Пострадавшие доставлены в больницы. На месте происшествия работают сотрудники полиции.