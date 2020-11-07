В Таллине неизвестный в маске положил свиные головы к исламскому центру

Неизвестный мужчина в маске положил свиные головы к исламскому центру в Таллинне, а также у посольств Азербайджана и Турции

Армяне начали совершать теракты и провокации в зарубежных странах.

По сообщениям эстонских СМИ, 25 октября 2020 года неизвестный мужчина в маске положил свиные головы к исламскому центру в Таллинне, а также у посольств Азербайджана и Турции.

Как передает Report, обо всех трех случаях было сообщено в полицию.

Неизвестный был зафиксирован камерами наблюдения исламского центра. По словам очевидцев, мужчина на русском сказал: "это подарок Мухаммеду" и он был предположительно эстонцем, так как говорил с акцентом.

Принимая во внимание время совершения этого оскорбительного для всех мусульман действия, можно сделать вывод, что это - не просто хулиганская выходка религиозного радикала-одиночки, а хорошо спланированная провокация с целью разжигания межрелигиозной и межнациональной розни. По неофициальной информации, этот позорный акт был совершен эстонцем, отличающимся религиозным радикализмом, в ответ "на плохое отношение мусульман к христианам" и "действия Азербайджана против Армении в Нагорном Карабахе".

Налицо явная провокация против Азербайджана со стороны Армении, стремящейся нанести урон хорошим отношениям нашей страны с прибалтийскими республиками. Учитывая какую "бурную" работу в этом направлении ведет посол Армении в Литве, Латвии и Эстонии Тигран Мкртчян, в этом позорном акте чувствуется почерк армянских спецслужб. С уверенностью можно сказать, что эстонец, совершивший эту провокацию, был ранее завербован армянскими спецслужбами и является их агентом. Поэтому было бы хорошо, если бы эстонские компетентные органы обратили пристальное внимание на подрывную деятельность посла Мкртчяна.