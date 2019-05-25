В Таиланде загорелось гонконгское судно, около 50 человек пострадали

Около 50 человек получили легкие ранения, ожоги и отравление продуктами горения при взрыве и пожаре на гонконгском контейнеровозе, который стоял на разгрузке в одном из терминалов грузового порта Лемчабанг в Таиланде.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, боцман одного из судов, стоявших у терминала по соседству с судном из Гонконга, услышал с палубы своего судна звук взрыва на соседнем причале и увидел высоко взлетевший над судном контейнер, окутанный густым белым дымом. За первым взрывом последовали еще несколько. Сразу после этого начался пожар, с которым боролись 10 пожарных расчетов.

Пожарные сумели быстро локализовать возгорание и предотвратить распространение пожара на все судно, однако полностью потушить его сразу не удалось. Причины возгорания пока неясны, на причале уже работает следственная комиссия. Портовые власти приняли решение о применении мер предотвращения химической опасности, все пострадавшие и находившиеся вблизи загоревшегося судна работники порта и члены экипажей судов прошли в медицинском блоке порта обеззараживающую санобработку.