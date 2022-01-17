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В Таиланде подтвердили первые две смерти от "омикрон"-штамма

В Таиланде подтвердили первые две смерти от "омикрон"-штамма Власти Таиланда подтвердили смерть двух человек от последствий инфицирования "омикрон"-штаммом коронавируса.
Другие страны
17 января 2022 г. 13:01
В Таиланде подтвердили первые две смерти от омикрон-штамма

Власти Таиланда подтвердили смерть двух человек от последствий инфицирования "омикрон"-штаммом коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге заместитель пресс-секретаря Министерства иностранных дел королевства Натапану Нопакун.

"Первая смерть была зарегистрирована в провинции Сонгкхла, - уточнил он. - Умерла 86-летняя женщина, у которой был синдром Альцгеймера и другие хронические заболевания". "Положительный результат антиген-теста был получен 6 января, на следующий день она была доставлена в больницу, где скончалась 12 января", - добавил Нопакун.

Заражение произошло из-за близкого контакта с инфицированными коронавирусом родственниками, продолжал он. Женщина была вакцинирована двумя дозами прививки компании Pfizer.

"Вторая смерть произошла в провинции Удонтхани, - информировал Нопакун. - У женщины был рак легких в терминальной стадии, на ранних этапах каких-либо симптомов [коронавируса] не проявлялось". "9 января у ее сына с помощью ПЦР-теста был обнаружен коронавирус. Женщина находилась на домашней изоляции, где за ней ухаживали родственники, однако ее состояние ухудшилось, она была госпитализирована, после чего 15 января скончалась", - сказал он, уточнив, что эта пациентка 84 лет не была привита.

В Таиланде, население которого составляет 69,8 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В понедельник Минздрав информировал о 6,9 тыс. заразившихся и 13 умерших за сутки. Общее число инфицированных в королевстве превысило 2,33 млн, вылечились более 2,22 млн человек, умерли 21,9 тыс. пациентов. В стране полностью вакцинированы более 47,5 млн человек.

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Версия на азербайджанском языке Tailandda “Omikron”dan ilk ölüm hadisəsi baş verib

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