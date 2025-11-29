В Таиланде число жертв наводнений возросло до 162 человек
Другие страны
- 29 ноября, 2025
- 12:09
Число погибших в результате наводнений на юге Таиланда возросло до 162 человек.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщило таиландский Центр по борьбе с наводнениями.
Больше всего погибших - 126 - было обнаружено в провинции Сонгкхла, где с сильным наводнением столкнулся город Хатъяй.
Уровень воды в пострадавших в результате стихии районах с прекращением дождей за последние несколько суток значительно снизился, что позволило эвакуировать пострадавших и активизировать поисково-спасательные операции.
Напомним, что ранее сообщалось о 145 погибших.
