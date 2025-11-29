Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Таиланде число жертв наводнений возросло до 162 человек

    Другие страны
    • 29 ноября, 2025
    • 12:09
    В Таиланде число жертв наводнений возросло до 162 человек

    Число погибших в результате наводнений на юге Таиланда возросло до 162 человек.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщило таиландский Центр по борьбе с наводнениями.

    Больше всего погибших - 126 - было обнаружено в провинции Сонгкхла, где с сильным наводнением столкнулся город Хатъяй.

    Уровень воды в пострадавших в результате стихии районах с прекращением дождей за последние несколько суток значительно снизился, что позволило эвакуировать пострадавших и активизировать поисково-спасательные операции.

    Напомним, что ранее сообщалось о 145 погибших.

    Таиланд наводнение погибшие
    Elvis

    Последние новости

    12:19

    Bayraktar Teknoloji Azerbaycan: Карьерные выставки усиливают партнерство Азербайджана и Турции

    ИКТ
    12:09

    В Таиланде число жертв наводнений возросло до 162 человек

    Другие страны
    12:05

    Число пострадавших в Киеве возросло до 16 - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    12:00

    Обнородовано число трудовых договоров в Азербайджане в сфере ИКТ

    ИКТ
    11:53

    Польша подняла истребители из-за ударов России по Украине

    Другие страны
    11:52

    Расходы госбюджета Грузии на 2026 год прогнозируются в размере $13,5 млрд

    В регионе
    11:35

    Сборная Азербайджана проведет первый матч в турнире FIFA Tri Nations Women's Football Series 2025

    Футбол
    11:30

    В Турции задержаны более 90 подозреваемых в ходе операции против FETÖ

    В регионе
    11:27
    Фото

    МЧС провело командно-штабные учения в Нахчыване

    Внутренняя политика
    Лента новостей