    Tailandda daşqın qurbanlarının sayı 162 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    • 29 noyabr, 2025
    • 12:29
    Tailandda daşqın qurbanlarının sayı 162 nəfərə çatıb

    Tailandın cənubunda daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 162 nəfərə çatıb.

    "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Tailandın Daşqınlarla Mübarizə Mərkəzi məlumat yayıb.

    Sonqkhla əyalətində 126 nəfər həlak olub.

    Təbii fəlakət nəticəsində zərər çəkmiş bölgələrdə son bir neçə gün ərzində yağışların dayanması ilə əlaqədar suyun səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə azalıb. Bu isə zərərçəkənlərin təxliyəsinə və axtarış-xilasetmə əməliyyatlarının intensivləşdirilməsinə imkan verib.

    Tailand daşqın
    В Таиланде число жертв наводнений возросло до 162 человек
    Death toll in Thailand floods rises to 162, government says

