Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Число жертв наводнения в Таиланде возросло до 110 человек

    Другие страны
    • 28 ноября, 2025
    • 12:09
    Число жертв наводнения в Таиланде возросло до 110 человек

    В Таиланде число жертв наводнения возросло до 110 человек.

    Как передает Report, об этом пишет газета Matichon со ссылкой на полицию.

    Таиланд наводнение жертвы
    Tailandda daşqın qurbanlarının sayı 110 nəfərə çatıb

    Последние новости

    12:33

    ЦБА: Пенетрация страхового сектора сопоставима с показателями стран региона

    Финансы
    12:30

    Дело бывшего военного, открывшего огонь по двум азербайджанцам в Украине, направлено в суд

    Происшествия
    12:28

    Али Ахмедов: Азербайджан не должен отставать в условиях глубокой конкуренции в мире

    Социальная защита
    12:21

    Анар Алиев: Азербайджан лидирует в СНГ по ППС минимальной пенсии

    Социальная защита
    12:17

    В Азербайджане продлен срок подачи документов на экзамены в порядке экстерната

    Наука и образование
    12:09

    Число жертв наводнения в Таиланде возросло до 110 человек

    Другие страны
    12:05
    Видео

    На трассе Баку-Сумгайыт произошла цепная авария, есть пострадавший

    Происшествия
    12:00

    Вице-министр: Странам ОТГ нужно углублять кооперацию в медиасфере

    Внешняя политика
    11:58

    Ильхам Алиев поздравил албанского коллегу с национальным праздником

    Внешняя политика
    Лента новостей