В прошлом году в Азербайджане более 140 детей были переданы на усыновление

В 2025 году в Азербайджане 149 детей, лишенных родительской опеки, были переданы на усыновление.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве социальных услуг.

За этот же период 40 детей (30 в 2024 году) были размещены в опекунских семьях.