В прошлом году в Азербайджане более 140 детей были переданы на усыновление
Социальная защита
- 06 января, 2026
- 15:50
В 2025 году в Азербайджане 149 детей, лишенных родительской опеки, были переданы на усыновление.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве социальных услуг.
За этот же период 40 детей (30 в 2024 году) были размещены в опекунских семьях.
