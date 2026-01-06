Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    06 января, 2026
    • 15:45
    Haber Global подготовил сюжет об интервью президента Ильхама Алиева азербайджанским телеканалам

    Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет на основе интервью президента Ильхама Алиева, данного азербайджанским телеканалам.

    Как сообщает Report, в материале отмечается, что глава государства затронул широкий круг важных тем - от парафированного с Арменией исторического мирного соглашения до Зангезурского коридора и ситуации в Газе.

    В сюжете также подчеркивается заявление президента о том, что азербайджанский народ отныне живет в условиях мира.

    Кроме того, Ильхам Алиев говорил о растущем влиянии Азербайджана на международной арене. В этом контексте он акцентировал внимание на значении сотрудничества между странами-членами Организации тюркских государств, отметив необходимость его развития и в военной сфере.

    В видеоматериале также отражены высказывания главы государства о ходе восстановительных и строительных работ на освобожденных территориях.

    "Haber Global" Prezident İlham Əliyevin yerli telekanallara müsahibəsi ilə bağlı videomaterial hazırlayıb

    Лента новостей