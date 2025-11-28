Tailandda daşqın qurbanlarının sayı 110 nəfərə çatıb
- 28 noyabr, 2025
- 12:18
Tailandda daşqın nəticəsində ölənlərin sayı 110 nəfərə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Matichon" qəzeti məlumat yayıb.
