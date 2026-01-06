В Азербайджане заблокированы 52 фейковых домена, имитировавших госструктуры

В 2025 году в Азербайджане заблокировано 52 фейковых домена, похожих на названия государственных структур, что на 48% меньше по сравнению с 2024 годом.

Согласно подсчетам Report, основанным на данных Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, в IV квартале заблокировано 26 фейковых доменов, что в 3,7 раза больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Напомним, что в 2024 году было выявлено и заблокировано 100 фейковых доменов, нацеленных на государственные структуры.