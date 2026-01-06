Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджане заблокированы 52 фейковых домена, имитировавших госструктуры

    ИКТ
    • 06 января, 2026
    • 15:58
    В Азербайджане заблокированы 52 фейковых домена, имитировавших госструктуры

    В 2025 году в Азербайджане заблокировано 52 фейковых домена, похожих на названия государственных структур, что на 48% меньше по сравнению с 2024 годом.

    Согласно подсчетам Report, основанным на данных Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, в IV квартале заблокировано 26 фейковых доменов, что в 3,7 раза больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    Напомним, что в 2024 году было выявлено и заблокировано 100 фейковых доменов, нацеленных на государственные структуры.

    домены госструктуры фейковые домены Госслужба специальной связи
    Azərbaycanda dövlət qurumlarını hədəf alan bloklanmış saxta domen sayı kəskin artıb
    52 fake domains imitating state bodies blocked in Azerbaijan in 2025

    Последние новости

    16:25

    В ASCO работает около 8 тыс. сотрудников

    Инфраструктура
    16:16

    Солнце, Венера и Марс в следующий раз сойдутся на небе только в 2267 году

    Это интересно
    16:13

    Азербайджан и Италия проведут заседание межправкомиссии после 6-летнего перерыва

    Бизнес
    16:13
    Фото
    Видео

    В Газахе произошел взрыв в доме, есть пострадавший

    Происшествия
    16:11

    Roblox ввел обязательную верификацию по биометрии для общения в чатах

    Это интересно
    16:07

    Великобританию с четверга накроет шторм Горетти, ожидается сильный снегопад

    Другие страны
    16:04

    В Госслужбе назвали стоимость замены смарт-карт для водяных счетчиков

    Инфраструктура
    15:58

    В Азербайджане заблокированы 52 фейковых домена, имитировавших госструктуры

    ИКТ
    15:50

    В прошлом году в Азербайджане более 140 детей были переданы на усыновление

    Социальная защита
    Лента новостей