В Азербайджане заблокированы 52 фейковых домена, имитировавших госструктуры
ИКТ
- 06 января, 2026
- 15:58
В 2025 году в Азербайджане заблокировано 52 фейковых домена, похожих на названия государственных структур, что на 48% меньше по сравнению с 2024 годом.
Согласно подсчетам Report, основанным на данных Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, в IV квартале заблокировано 26 фейковых доменов, что в 3,7 раза больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Напомним, что в 2024 году было выявлено и заблокировано 100 фейковых доменов, нацеленных на государственные структуры.
