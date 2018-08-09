В Таиланде бывшего монаха приговорили к 114 годам тюрьмы за хищение пожертвований

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Суд в Таиланде приговорил бывшего монаха Вирапхона Сукпхона к 114 годам тюремного заключения за мошенничество, отмывание денег и совершение преступлений с использованием компьютера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, он проведет в исправительном учреждении лишь 20 лет, поскольку это максимальный возможный по закону срок.

За мошенничество Сукпхон осужден на 87 лет, за отмывание денег - на 24 года. Еще три года тюрьмы ему добавили за нарушение закона о компьютерных преступлениях. Также Сукпхон обвиняется в изнасиловании 15-летней девочки, суд примет решение по этому делу в октябре.

Кроме того, 39-летний осужденный, который содержится в бангкокской тюрьме "Реманд", должен выплатить своим 29 жертвам 28,6 млн батов (863,7 тысяч долларов США) компенсации.

Мужчина был признан виновным в использовании своего статуса главы монастыря в период с февраля 2009 по июнь 2013 года для привлечения пожертвований. На эти средства, по его словам, он планировал построить самую большую статую Будды в мире из нефрита и золота и реализовать другие подобные проекты.

Гражданский суд распорядился конфисковать активы мужчины на сумму более 43 млн батов (почти 1,3 млн долларов США).