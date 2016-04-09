В Таиланде 20 человек пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ В результате ДТП с пассажирским автобусом на северо-востоке Таиланда пострадали 20 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная полиция, среди них есть иностранные граждане.

Авария произошла на территории провинции Бурирам. Водитель автобуса, следовавшего из Паттайи в северную провинцию Мукдахан, не справился с управлением. В результате транспортное средство, в котором находилось 40 человек, вылетело с дороги и перевернулось.

Пострадавшие доставлены в больницу. Большинство из них - граждане Таиланда.