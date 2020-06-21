​В Таджикистане число случаев COVID-19 превысило 5400 человек

В Таджикистане на вечер воскресенья зарегистрированы 5 457 человек с диагнозом "коронавирус".

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.

"В Таджикистане за сутки число больных COVID-19 увеличилось на 58 человек, достигнув 5 457, вылечены были 3 995 человек, число умерших - 52", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по состоянию на вечер 21 июня в стране под медицинским наблюдением в больницах находилось 116 человек, за последние сутки 61 человек был выписан после выздоровления.