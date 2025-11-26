Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    В столице Гвинеи-Бисау раздались выстрелы

    Другие страны
    • 26 ноября, 2025
    • 18:33
    В столице Гвинеи-Бисау раздались выстрелы

    В районе президентского дворца в столице Гвинеи-Бисау раздаются выстрелы.

    Как передает Report, об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

    По данным агентства, люди в военной форме взяли под контроль главную дорогу, ведущую к дворцу. Пока не ясно, ведется ли стрельба непосредственно у здания или в соседних кварталах.

    Сообщения в соцсетях указывают, что выстрелы начались днем по местному времени и продолжаются с высокой интенсивностью.

    Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщает о стрельбе вблизи здания Национальной избирательной комиссии, расположенного примерно в 1 км от президентского дворца. Ситуация остается неопределенной.

    Напомним, что избирательная комиссия ведет подсчет голосов по итогам президентских и парламентских выборов, состоявшихся 23 ноября. Первые официальные предварительные результаты президентских выборов планируется объявить 28 ноября. В выборах участвовали 12 кандидатов, включая действующего президента Умаро Сиссоко Эмбало.

    Ранее действующий глава Гвинеи-Бисау заявил, что его арестовали в кабинете президентского дворца в результате государственного переворота.

