В столице Гвинеи-Бисау раздались выстрелы

В районе президентского дворца в столице Гвинеи-Бисау раздаются выстрелы.

Как передает Report, об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

По данным агентства, люди в военной форме взяли под контроль главную дорогу, ведущую к дворцу. Пока не ясно, ведется ли стрельба непосредственно у здания или в соседних кварталах.

Сообщения в соцсетях указывают, что выстрелы начались днем по местному времени и продолжаются с высокой интенсивностью.

Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщает о стрельбе вблизи здания Национальной избирательной комиссии, расположенного примерно в 1 км от президентского дворца. Ситуация остается неопределенной.

Напомним, что избирательная комиссия ведет подсчет голосов по итогам президентских и парламентских выборов, состоявшихся 23 ноября. Первые официальные предварительные результаты президентских выборов планируется объявить 28 ноября. В выборах участвовали 12 кандидатов, включая действующего президента Умаро Сиссоко Эмбало.

Ранее действующий глава Гвинеи-Бисау заявил, что его арестовали в кабинете президентского дворца в результате государственного переворота.