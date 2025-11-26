Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Главу Гвинеи-Бисау аресторвали в результате госпереворота

    Другие страны
    26 ноября, 2025
    • 18:02
    Главу Гвинеи-Бисау аресторвали в результате госпереворота

    Действующий глава Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало заявил, что его арестовали в кабинете президентского дворца в результате государственного переворота.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Jeune Afrique.

    Согласно информации, глава западноафриканского государства был арестован в полдень по местному времени спустя три дня после первого тура президентских выборов, на которых, по заявлению его штаба, он одержал победу, набрав 65% голосов.

    Одновременно, по данным издания, были арестованы начальник Генерального штаба вооруженных сил генерал Бьяге На Нтан, замначальника Генштаба генерал Мамаду Туре и министр внутренних дел Боче Канде.

    Эмбало заявил, что переворот был организован начальником штаба армии. При аресте насильственных действий в его отношении не применялось, добавил президент.

    Президентские выборы в Гвинее-Бисау состоялись 23 ноября. Официальные результаты должны были быть опубликованы 27 ноября. Главным оппонентом Эмбало на этих выборах был Фернанду Диас да Коста. По утверждению его сторонников, именно Коста победил в первом туре.

