"Тоттенхэм" и "Сандерленд" сыграли вничью в матче 20-го тура АПЛ

Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Тоттенхэм Хотспур" и "Сандерленд".

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра игры выступил Стюарт Атвелл. Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.

Первый гол в матче забил защитник "Тоттенхэм Хотспур" Бен Дэвис на 30-й минуте. Во втором тайме на 80-й минуте нападающий гостей Брайан Бробби сравнял счёт.

После 20 сыгранных встреч в чемпионате Англии "Тоттенхэм" набрал 27 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. "Сандерленд" располагается на седьмой строчке, у команды в активе 30 очков.