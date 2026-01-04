"Тоттенхэм" и "Сандерленд" сыграли вничью в матче 20-го тура АПЛ
Футбол
- 04 января, 2026
- 22:57
Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Тоттенхэм Хотспур" и "Сандерленд".
Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра игры выступил Стюарт Атвелл. Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.
Первый гол в матче забил защитник "Тоттенхэм Хотспур" Бен Дэвис на 30-й минуте. Во втором тайме на 80-й минуте нападающий гостей Брайан Бробби сравнял счёт.
После 20 сыгранных встреч в чемпионате Англии "Тоттенхэм" набрал 27 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. "Сандерленд" располагается на седьмой строчке, у команды в активе 30 очков.
Последние новости
23:50
"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Челси" в матче чемпионата Англии по футболуФутбол
23:24
Премьер Гренландии Нильсен: Карта острова в цветах США говорит о неуваженииДругие страны
23:05
Трамп: Родригес рискует повторить судьбу МадуроДругие страны
22:57
"Тоттенхэм" и "Сандерленд" сыграли вничью в матче 20-го тура АПЛФутбол
22:39
Bild: Разведка ФРГ прослушивала звонки Обамы, Хиллари Клинтон и военных СШАДругие страны
22:16
Президент Турции провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской АравииВ регионе
21:58
Трамп: США нужен контроль над Гренландией в оборонительных целяхДругие страны
21:33
Видео
Турция объявила о крупном газовом открытии на месторождении ГёктепеВ регионе
21:15