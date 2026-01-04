Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    "Тоттенхэм" и "Сандерленд" сыграли вничью в матче 20-го тура АПЛ

    Футбол
    • 04 января, 2026
    • 22:57
    Тоттенхэм и Сандерленд сыграли вничью в матче 20-го тура АПЛ

    Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Тоттенхэм Хотспур" и "Сандерленд".

    Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра игры выступил Стюарт Атвелл. Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.

    Первый гол в матче забил защитник "Тоттенхэм Хотспур" Бен Дэвис на 30-й минуте. Во втором тайме на 80-й минуте нападающий гостей Брайан Бробби сравнял счёт.

    После 20 сыгранных встреч в чемпионате Англии "Тоттенхэм" набрал 27 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. "Сандерленд" располагается на седьмой строчке, у команды в активе 30 очков.

    футбол клуб "Тоттенхэм" клуб "Сандерленд" АПЛ
    İngiltərə Premyer Liqası: "Tottenhem" "Sanderlend"lə heç-heçə edib

