İngiltərə Premyer Liqası: "Tottenhem" "Sanderlend"lə heç-heçə edib
Futbol
- 04 yanvar, 2026
- 22:58
İngiltərə Premyer Liqasının XX turunda "Tottenhem" və "Sanderlend" komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.
"Report"un məlumatına görə, oyun "Tottenhem Hotspur" stadionunda (London, İngiltərə) keçirilib. Matçı hakim Stüart Atvell idarə edib. Qarşılaşma 1-1 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.
Oyunda ilk qolu 30-cu dəqiqədə "Tottenhem"in müdafiəçisi Ben Devis vurub. İkinci hissənin 80-ci dəqiqəsində qonaqların hücumçusu Brayan Brobbi hesabı bərabərləşdirib.
"Tottenhem" İngiltərə Premyer Liqasında 20 oyundan sonra turnir cədvəlində 27 xalla 10-cu yerdədir. "Sanderlend" 30 xalla yeddinci yerdə qərarlaşıb.
Son xəbərlər
23:58
"Mançester Siti" "Çelsi" ilə heç-heçə edibFutbol
23:36
Qrenlandiyanın Baş naziri: ABŞ rənglərində ada xəritəsi hörmətsizliyi göstərirDigər ölkələr
23:11
Tramp: Rodriqes Maduronun taleyini yaşamaq riski daşıyırDigər ölkələr
22:58
İngiltərə Premyer Liqası: "Tottenhem" "Sanderlend"lə heç-heçə edibFutbol
22:41
KİV: Almaniya kəşfiyyatı Obama, Hillari Klinton və ABŞ hərbçilərinin telefon danışıqlarını dinləyibDigər ölkələr
22:19
Tramp: ABŞ Qrenlandiyaya müdafiə üçün nəzarət etməlidirDigər ölkələr
21:53
Ərdoğan ilə Məhəmməd bin Salman Somali, Yəmən və Qəzzanı müzakirə ediblərRegion
21:46
ABŞ dövlət katibi: Venesuela İran və "Hizbullah" üçün məskən olmamalıdırDigər ölkələr
21:17