    İngiltərə Premyer Liqası: "Tottenhem" "Sanderlend"lə heç-heçə edib

    Futbol
    • 04 yanvar, 2026
    • 22:58
    İngiltərə Premyer Liqası: Tottenhem Sanderlendlə heç-heçə edib

    İngiltərə Premyer Liqasının XX turunda "Tottenhem" və "Sanderlend" komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.

    "Report"un məlumatına görə, oyun "Tottenhem Hotspur" stadionunda (London, İngiltərə) keçirilib. Matçı hakim Stüart Atvell idarə edib. Qarşılaşma 1-1 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.

    Oyunda ilk qolu 30-cu dəqiqədə "Tottenhem"in müdafiəçisi Ben Devis vurub. İkinci hissənin 80-ci dəqiqəsində qonaqların hücumçusu Brayan Brobbi hesabı bərabərləşdirib.

    "Tottenhem" İngiltərə Premyer Liqasında 20 oyundan sonra turnir cədvəlində 27 xalla 10-cu yerdədir. "Sanderlend" 30 xalla yeddinci yerdə qərarlaşıb.

    İngiltərə Premyer Liqası "Tottenhem" "Sanderlend"
