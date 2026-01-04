Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 04 января, 2026
    • 23:24
    Премьер Гренландии Нильсен: Карта острова в цветах США говорит о неуважении

    Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что опубликованная супругой замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера карта острова в цветах флага США демонстрирует неуважение, однако поводов для паники нет.

    Как передает Report, об этом политик написал на своей странице в Facebook.

    Нильсен отметил, что изображение, которым поделилась Кэти Миллер в соцсети X, "совершенно ничего не меняет": страна не продается, а будущее Гренландии не определяется публикациями в соцсетях.

    Премьер подчеркнул, что отношения между странами строятся на международном праве и уважении, а не на символических обозначениях, игнорирующих статус и права гренландцев. "Правительство спокойно и ответственно продолжает работу, ведет диалог и защищает интересы страны, придерживаясь международных правил игры", - отметил Нильсен.

    Он добавил, что "нет никаких причин для паники, но есть причина твердо заявить о недостаточном уважении".

    Qrenlandiyanın Baş naziri: ABŞ rənglərində ada xəritəsi hörmətsizliyi göstərir

