Qrenlandiyanın Baş naziri: ABŞ rənglərində ada xəritəsi hörmətsizliyi göstərir
- 04 yanvar, 2026
- 23:36
Qrenlandiyanın Baş naziri Yens-Frederik Nilsen bildirib ki, Ağ Evin Baş Qərargah rəisinin müavini Stiven Millerin həyat yoldaşı tərəfindən "X"də paylaşılmış ABŞ bayrağının rənglərindəki ada xəritəsi hörmətsizliyi nümayiş etdirir, lakin təşvişə düşməyə heç bir səbəb yoxdur.
"Report"un məlumatına görə, siyasətçi bunu feysbukdakı səhifəsində yazıb.
Nilsen qeyd edib ki, Keti Millerin "X" sosial şəbəkəsində paylaşdığı şəkil heç nəyi dəyişdirmir: ölkə satılmır, Qrenlandiyanın gələcəyi isə sosial media paylaşımları ilə müəyyən edilmir.
Baş nazir ölkələr arasında münasibətlərin Qrenlandiyalıların statusunu və hüquqlarını nəzərə almayan simvolik təyinatlar üzərində deyil, beynəlxalq hüquq və hörmət üzərində qurulduğunu vurğulayıb. "Hökumət işini sakit və məsuliyyətlə davam etdirir, dialoq aparır və ölkənin maraqlarını qoruyur, beynəlxalq oyun qaydalarına riayət edir", - Nilsen qeyd edib.
O, əlavə edib ki, panikaya düşməyə heç bir səbəb yoxdur, amma hörmətsizlik barədə qətiyyətli olmaq üçün səbəb var.