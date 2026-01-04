Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 04 января, 2026
    • 22:39
    Bild: Разведка ФРГ прослушивала звонки Обамы, Хиллари Клинтон и военных США

    Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) прослушивала телефонные разговоры бывшего президента США Барака Обамы, госсекретаря Хиллари Клинтон, а также представителей военных США.

    Как передает Report со ссылкой на газету Bild, об этом рассказал немецкий журналист Хольгер Штарк в интервью заместителю главного редактора Bild Паулю Ронцхаймеру.

    По словам Штарка, БНД, не имея доступа к защищённым сетям американской администрации, вела прослушивание звонков, когда Обама находился на борту Air Force One. В этих полётах президент США часто обсуждал вопросы с мировыми лидерами и членами кабинета, при этом звонки могли быть недостаточно защищены.

    Журналист добавил, что БНД определила около десятка частот для таких переговоров и занималась прослушкой "не всегда систематически и не по официальному поручению".

    ФРГ прослушка Барак Обама
    KİV: Almaniya kəşfiyyatı Obama, Hillari Klinton və ABŞ hərbçilərinin telefon danışıqlarını dinləyib

