Bild: Разведка ФРГ прослушивала звонки Обамы, Хиллари Клинтон и военных США

Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) прослушивала телефонные разговоры бывшего президента США Барака Обамы, госсекретаря Хиллари Клинтон, а также представителей военных США.

Как передает Report со ссылкой на газету Bild, об этом рассказал немецкий журналист Хольгер Штарк в интервью заместителю главного редактора Bild Паулю Ронцхаймеру.

По словам Штарка, БНД, не имея доступа к защищённым сетям американской администрации, вела прослушивание звонков, когда Обама находился на борту Air Force One. В этих полётах президент США часто обсуждал вопросы с мировыми лидерами и членами кабинета, при этом звонки могли быть недостаточно защищены.

Журналист добавил, что БНД определила около десятка частот для таких переговоров и занималась прослушкой "не всегда систематически и не по официальному поручению".