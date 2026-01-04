Трамп: США нужен контроль над Гренландией в оборонительных целях

Соединенные Штаты нуждаются в контроле над Гренландией в оборонительных целях.

Как передает Report, об этом американский президент Дональд Трамп сказал он в интервью журналу The Atlantic.

"Безусловно, нам нужна Гренландия, - отметил американский лидер. - Она нам нужна для обороны".