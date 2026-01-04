Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Трамп: США нужен контроль над Гренландией в оборонительных целях

    Другие страны
    • 04 января, 2026
    • 21:58
    Трамп: США нужен контроль над Гренландией в оборонительных целях

    Соединенные Штаты нуждаются в контроле над Гренландией в оборонительных целях.

    Как передает Report, об этом американский президент Дональд Трамп сказал он в интервью журналу The Atlantic.

    "Безусловно, нам нужна Гренландия, - отметил американский лидер. - Она нам нужна для обороны".

    Tramp: ABŞ Qrenlandiyaya müdafiə üçün nəzarət etməlidir

