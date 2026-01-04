Трамп: США нужен контроль над Гренландией в оборонительных целях
- 04 января, 2026
- 21:58
Соединенные Штаты нуждаются в контроле над Гренландией в оборонительных целях.
Как передает Report, об этом американский президент Дональд Трамп сказал он в интервью журналу The Atlantic.
"Безусловно, нам нужна Гренландия, - отметил американский лидер. - Она нам нужна для обороны".
