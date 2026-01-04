Tramp: ABŞ Qrenlandiyaya müdafiə üçün nəzarət etməlidir
Digər ölkələr
- 04 yanvar, 2026
- 22:19
ABŞ-nin müdafiə üçün Qrenlandiyaya nəzarət etməsinə ehtiyacı var.
"Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp bunu "The Atlantic" jurnalına müsahibəsində deyib.
"Şübhəsiz, bizə Qrenlandiya lazımdır", - Amerika lideri qeyd edib. "O, bizə müdafiə üçün lazımdır", - Tramp vurğulayıb.
Son xəbərlər
22:19
Tramp: ABŞ Qrenlandiyaya müdafiə üçün nəzarət etməlidirDigər ölkələr
21:53
Ərdoğan ilə Məhəmməd bin Salman Somali, Yəmən və Qəzzanı müzakirə ediblərRegion
21:46
ABŞ dövlət katibi: Venesuela İran və "Hizbullah" üçün məskən olmamalıdırDigər ölkələr
21:17
Rubio: ABŞ silahlı qüvvələrinin Venesuelada quru əməliyyatı keçirəcəyi istisna olunmurDigər ölkələr
20:58
Video
Türkiyə Qara dənizdə yeni kəşfiyyat quyuları qazacaqRegion
20:52
CAR-da ildırım düşüb, iki nəfər ölüb, 150-si yaralanıbDigər ölkələr
20:32
Rubio: ABŞ Venesuela neftini daşıyan gəmiləri saxlamağa davam edəcəkDigər ölkələr
20:11
Netanyahu: Zənginləşdirilmiş uranı İrandan çıxarmaq lazımdırDigər ölkələr
19:56
Foto