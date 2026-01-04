İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    • 04 yanvar, 2026
    • 22:19
    Tramp: ABŞ Qrenlandiyaya müdafiə üçün nəzarət etməlidir

    ABŞ-nin müdafiə üçün Qrenlandiyaya nəzarət etməsinə ehtiyacı var.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp bunu "The Atlantic" jurnalına müsahibəsində deyib.

    "Şübhəsiz, bizə Qrenlandiya lazımdır", - Amerika lideri qeyd edib. "O, bizə müdafiə üçün lazımdır", - Tramp vurğulayıb.

    Donald Tramp Qrenlandiya nəzarət
    Трамп: США нужен контроль над Гренландией в оборонительных целях

