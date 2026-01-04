Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Трамп: Родригес рискует повторить судьбу Мадуро

    Другие страны
    • 04 января, 2026
    • 23:05
    Трамп: Родригес рискует повторить судьбу Мадуро

    Президент США Дональд Трамп утверждает, что вице-президенту Венесуэлы Делси Родригес, исполняющей обязанности главы государства, придется заплатить высокую цену, если ее действия не будут удовлетворять Вашингтон.

    Как передает Report, соответствующее заявление он сделал в интервью журналу The Atlantic.

    По словам Трампа, "если она не будет поступать правильно, она заплатит очень высокую цену, возможно, даже выше, чем захваченный США президент страны Николас Мадуро".

