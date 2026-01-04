Трамп: Родригес рискует повторить судьбу Мадуро
Другие страны
- 04 января, 2026
- 23:05
Президент США Дональд Трамп утверждает, что вице-президенту Венесуэлы Делси Родригес, исполняющей обязанности главы государства, придется заплатить высокую цену, если ее действия не будут удовлетворять Вашингтон.
Как передает Report, соответствующее заявление он сделал в интервью журналу The Atlantic.
По словам Трампа, "если она не будет поступать правильно, она заплатит очень высокую цену, возможно, даже выше, чем захваченный США президент страны Николас Мадуро".
