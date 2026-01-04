İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Tramp: Rodriqes Maduronun taleyini yaşamaq riski daşıyır

    Digər ölkələr
    • 04 yanvar, 2026
    • 23:11
    Tramp: Rodriqes Maduronun taleyini yaşamaq riski daşıyır

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Venesuelanın Vitse-prezidenti, dövlət başçısı vəzifəsini icra edən Delsi Rodriqesin hərəkətləri rəsmi Vaşinqtonu qane etməsə, o, bunun bədəlini ödəyəcək.

    "Report"un məlumatına görə, Tramp bu açıqlamanı "The Atlantic"ə müsahibəsində verib.

    Trampın sözlərinə görə, əgər o, düzgün iş görməsə, çox yüksək bədəl ödəyəcək, bəlkə də ABŞ tərəfindən ələ keçirilmiş Prezident Nikolas Madurodan da ağır bədəl ödəyəcək.

    Donald Tramp Delsi Rodriqes Nikolas Maduro
    Трамп: Родригес рискует повторить судьбу Мадуро

    Son xəbərlər

    23:58

    "Mançester Siti" "Çelsi" ilə heç-heçə edib

    Futbol
    23:36

    Qrenlandiyanın Baş naziri: ABŞ rənglərində ada xəritəsi hörmətsizliyi göstərir

    Digər ölkələr
    23:11

    Tramp: Rodriqes Maduronun taleyini yaşamaq riski daşıyır

    Digər ölkələr
    22:58

    İngiltərə Premyer Liqası: "Tottenhem" "Sanderlend"lə heç-heçə edib

    Futbol
    22:41

    KİV: Almaniya kəşfiyyatı Obama, Hillari Klinton və ABŞ hərbçilərinin telefon danışıqlarını dinləyib

    Digər ölkələr
    22:19

    Tramp: ABŞ Qrenlandiyaya müdafiə üçün nəzarət etməlidir

    Digər ölkələr
    21:53

    Ərdoğan ilə Məhəmməd bin Salman Somali, Yəmən və Qəzzanı müzakirə ediblər

    Region
    21:46

    ABŞ dövlət katibi: Venesuela İran və "Hizbullah" üçün məskən olmamalıdır

    Digər ölkələr
    21:17

    Rubio: ABŞ silahlı qüvvələrinin Venesuelada quru əməliyyatı keçirəcəyi istisna olunmur

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti