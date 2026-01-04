Tramp: Rodriqes Maduronun taleyini yaşamaq riski daşıyır
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Venesuelanın Vitse-prezidenti, dövlət başçısı vəzifəsini icra edən Delsi Rodriqesin hərəkətləri rəsmi Vaşinqtonu qane etməsə, o, bunun bədəlini ödəyəcək.
"Report"un məlumatına görə, Tramp bu açıqlamanı "The Atlantic"ə müsahibəsində verib.
Trampın sözlərinə görə, əgər o, düzgün iş görməsə, çox yüksək bədəl ödəyəcək, bəlkə də ABŞ tərəfindən ələ keçirilmiş Prezident Nikolas Madurodan da ağır bədəl ödəyəcək.
