İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Qvineya-Bisau başçısı dövlət çevrilişi nəticəsində həbs edilib

    Digər ölkələr
    • 26 noyabr, 2025
    • 18:14
    Qvineya-Bisau başçısı dövlət çevrilişi nəticəsində həbs edilib

    Qvineya-Bisaunun hazırkı başçısı Umaro Sissoko Embalo dövlət çevrilişi nəticəsində prezident sarayındakı kabinetində həbs edildiyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Jeune Afrique" nəşri məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Qərbi Afrika dövlətinin başçısı prezident seçkilərinin ilk turunda qalib gəldiyini bəyan etdikdən üç gün sonra günorta saatlarında həbs olunub. Prezident qərargahından bildirilib ki, o, 65 % səslə seçkilərdə qalib gəlib.

    Nəşrin məlumatına görə, silahlı qüvvələrin Baş Qərargah rəisi general Byage Na Ntan, Baş Qərargah rəisinin müavini general Mamadu Ture və daxili işlər naziri Boçe Kande də həbs edilib.

    Qvineya-Bisau Həbs
    Главу Гвинеи-Бисау аресторвали в результате госпереворота
    Coup in Guinea-Bissau: president arrested

    Son xəbərlər

    18:57

    Cəlilabadda baytarlıq ekspertizasından keçirilməyən ət aşkarlanıb

    Hadisə
    18:52

    Ryabkov: Rusiya Trampın Ukrayna planının detallarının açıq müzakirəsinə hazır deyil

    Region
    18:46

    Qvineya-Bisaunun paytaxtında atəş səsləri eşidilib

    Digər ölkələr
    18:37
    Foto

    BDU-da şəhid jurnalist Məhərrəm İbrahimova həsr olunmuş kitabın təqdimatı keçirilib

    Media
    18:19

    Kevin Medinanın sağlıq durumuna aydınlıq gəlib

    Futbol
    18:14

    Qvineya-Bisau başçısı dövlət çevrilişi nəticəsində həbs edilib

    Digər ölkələr
    18:13

    Niderland səfiri Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    18:12

    Türkiyədə FETO ilə mübarizə çərçivəsində Silahlı Qüvvələrdən 24 min nəfər xaric edilib

    Region
    18:03

    "KAPPA" "Ümid-Babək" yatağında quyuların təhlili üçün alətlər təqdim edəcək" - EKSKLÜZİV

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti