Etirazçılar Kirman şəhərində Zəhra məscidini yandırıb
- 10 yanvar, 2026
- 13:00
İranın cənub-şərqində yerləşən Kirman şəhərində Zəhra məscidi yandırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın "Tasnim" xəbər agentliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, məscid etirazçılar tərəfindən yandırılıb. Həmçinin atılan daşlar nəticəsində şüşələri sındırılıb.
