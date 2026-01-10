İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Etirazçılar Kirman şəhərində Zəhra məscidini yandırıb

    Region
    • 10 yanvar, 2026
    • 13:00
    Etirazçılar Kirman şəhərində Zəhra məscidini yandırıb

    İranın cənub-şərqində yerləşən Kirman şəhərində Zəhra məscidi yandırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın "Tasnim" xəbər agentliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, məscid etirazçılar tərəfindən yandırılıb. Həmçinin atılan daşlar nəticəsində şüşələri sındırılıb.

    В иранском Кермане протестующие подожгли мечеть

