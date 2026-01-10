В иранском Кермане протестующие подожгли мечеть

Протестующие в иранском Кермане подожгли мечеть "Захра".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Tasnim.

Согласно изданию, мечеть подожгли демонстранты в ходе продолжающихся акций протеста.

Напомним, акции протеста в Иране продолжаются уже две недели. По данным некоторых СМИ, в противостояниях с силовиками погибли более 210 человек.