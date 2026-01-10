Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    В иранском Кермане протестующие подожгли мечеть

    В регионе
    • 10 января, 2026
    • 13:08
    В иранском Кермане протестующие подожгли мечеть

    Протестующие в иранском Кермане подожгли мечеть "Захра".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Tasnim.

    Согласно изданию, мечеть подожгли демонстранты в ходе продолжающихся акций протеста.

    Напомним, акции протеста в Иране продолжаются уже две недели. По данным некоторых СМИ, в противостояниях с силовиками погибли более 210 человек.

