В иранском Кермане протестующие подожгли мечеть
В регионе
- 10 января, 2026
- 13:08
Протестующие в иранском Кермане подожгли мечеть "Захра".
Об этом сообщает Report со ссылкой на Tasnim.
Согласно изданию, мечеть подожгли демонстранты в ходе продолжающихся акций протеста.
Напомним, акции протеста в Иране продолжаются уже две недели. По данным некоторых СМИ, в противостояниях с силовиками погибли более 210 человек.
