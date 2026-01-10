İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    • 10 yanvar, 2026
    • 12:41
    Sumqayıt klubu NTD-nin basketbolçusunu transfer edib

    "Sumqayıt" klubu NTD-nin basketbolçusunu transfer edib.

    "Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, "gənclik şəhəri" təmsilçisi oyun qurucusu Oğuzxan Quliyevi heyətinə qatıb.

    182 sm boya malik 17 yaşlı basketbolçu "Sumqayıt"da ikili lisenziya əsasında çıxış edəcək.

    Qeyd edək ki, O.Quliyev cari mövsümün ilk hissəsində "Quba" komandasının şərəfini qoruyub.

