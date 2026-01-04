Госсекретарь США: Венесуэла должна перестать быть вотчиной для Ирана и "Хезболлах"

США обладают рядом требований к Венесуэле, одно из них заключается в том, чтобы Боливарианская республика перестала быть вотчиной для противников Вашингтона, в частности для Ирана и движения "Хезболлах".

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу ABC News.

"Нам Венесуэла небезразлична, мы хотим, чтобы у нее все получалось в дальнейшем, однако наша первоочередная задача - это Америка. Больше никаких наркотиков, банд , движущихся в нашем направлении, и больше никаких областей в нашем полушарии, которые становятся перепутьем для каждого нашего противника в мире. "Хезболлах", Иран превратили ее [Венесуэлу] в свою вотчину. Это не может и не будет продолжаться при действующей [американской] администрации", - сказал он.