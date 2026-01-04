ABŞ dövlət katibi: Venesuela İran və "Hizbullah" üçün məskən olmamalıdır
Digər ölkələr
- 04 yanvar, 2026
- 21:46
ABŞ-nin Venesuelaya bir sıra tələbləri var, onlardan biri də Bolivar Respublikasının Vaşinqton əleyhdarları, xüsusilə İran və "Hizbullah" hərəkatı üçün məskən olmağı dayandırmasından ibarətdir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ dövlət katibi Marko Rubio "ABC News" telekanalına müsahibəsində bildirib.
"Biz Venesuelaya biganə deyilik. İstəyirik ki, onlar gələcəkdə uğur qazansınlar, lakin bizim əsas vəzifəmiz Amerikadır. Artıq narkotik maddələr, bizim istiqamətimizə hərəkət edən dəstələr və dünyada olan hər bir düşmənimiz üçün keçid nöqtəsinə çevrilən ərazilər olmamalıdır. "Hizbullah", İran Venesuelanı öz məskəninə çeviriblər. Belə davam edə bilməz və hazırkı Amerika administrasiyası buna imkan verməyəcək", - o bildirib.
Son xəbərlər
22:19
Tramp: ABŞ Qrenlandiyaya müdafiə üçün nəzarət etməlidirDigər ölkələr
21:53
Ərdoğan ilə Məhəmməd bin Salman Somali, Yəmən və Qəzzanı müzakirə ediblərRegion
21:46
ABŞ dövlət katibi: Venesuela İran və "Hizbullah" üçün məskən olmamalıdırDigər ölkələr
21:17
Rubio: ABŞ silahlı qüvvələrinin Venesuelada quru əməliyyatı keçirəcəyi istisna olunmurDigər ölkələr
20:58
Video
Türkiyə Qara dənizdə yeni kəşfiyyat quyuları qazacaqRegion
20:52
CAR-da ildırım düşüb, iki nəfər ölüb, 150-si yaralanıbDigər ölkələr
20:32
Rubio: ABŞ Venesuela neftini daşıyan gəmiləri saxlamağa davam edəcəkDigər ölkələr
20:11
Netanyahu: Zənginləşdirilmiş uranı İrandan çıxarmaq lazımdırDigər ölkələr
19:56
Foto