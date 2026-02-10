İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan ABŞ-dən qəhvə tədarükünü bərpa edib

    ASK
    • 10 fevral, 2026
    • 15:16
    Azərbaycan ABŞ-dən qəhvə tədarükünü bərpa edib

    Ötən ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan 8 milyon ABŞ dolları dəyərində 663 ton qəhvə idxal edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 42 %, kəmiyyət olaraq – 16 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycan İtaliyadan 2,48 milyon ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 51 % çox) 140,3 ton (+24 %), Braziliyadan 1,42 milyon ABŞ dolları dəyərində (+39 %) 148 ton (-8 %), Türkiyədən 1,1 milyon ABŞ dolları dəyərində (+55 %) 88,5 ton (+31 %), Kolumbiyadan 421 min ABŞ dolları dəyərində (+2,2 dəfə) 39 ton (+50 %), Niderlanddan 366 min ABŞ dolları dəyərində (+28 %) 28 ton (+27 %) məhsul alıb.

    Azərbaycan 2 il 11 ayın tamamında Amerika Birləşmiş Ştatlarından (ABŞ) tədarükü (1,61 min ABŞ dolları dəyərində 0,01 ton) bərpa edib.

    2024-cü ildə Azərbaycana idxal edilmiş 608 ton qəhvənin 26,6 %-i Braziliyanın, 21,4 %-i İtaliyanın payına düşüb.

    Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi qəhvə İtaliya Braziliya Türkiyə Kolumbiya Niderland ABŞ

    Son xəbərlər

    15:24
    Foto

    Orta Dəhlizdə rəqəmsallaşma və yükdaşımanın inkişafına dair protokol imzalanıb

    İnfrastruktur
    15:20

    Allahşükür Paşazadə Roma Papasını Azərbaycana dəvət edib

    Din
    15:19

    AzMİ Çinin Milli Metrologiya İnstitutu ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    Biznes
    15:16

    Azərbaycan ABŞ-dən qəhvə tədarükünü bərpa edib

    ASK
    15:15

    NBA matçı zamanı basketbolçular arasında dava düşüb

    Komanda
    15:10

    AZAL Naxçıvana səfərləri əvvəlcədən planlaşdırmağı tövsiyə edib

    İnfrastruktur
    15:09

    Qırğızıstanın Dövlət Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri vəzifəsindən azad edilib

    Region
    15:08

    Bəqai: İran müdafiə nazirinin Bakıya səfəri etimadın möhkəmlənməsinə töhfə verir

    Xarici siyasət
    15:00

    Bakı və Əmman iqtisadi və investisiya əməkdaşlığını gücləndirməyi hədəfləyir

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti