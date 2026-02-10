NBA matçı zamanı basketbolçular arasında dava düşüb
Komanda
- 10 fevral, 2026
- 15:15
NBA-da baş tutan "Detroyt" - "Şarlott" matçı zamanı basketbolçular arasında dava düşüb.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər veri ki, hadisə qarşılaşmanın üçüncü hissəsində baş verib.
Qalmaqal "Detroyt"un amerikalı oyunçusu Ceylen Düren ilə rəqibinə qarşı qaydanı pozan "Şarlott"un fransalı forvardı Mussa Diabate arasında münaqişədən sonra başlayıb.
C.Düren rəqibini üz nahiyəsindən itələyib. Daha sonra münaqişəyə "Şarlott"un amerikalı hücumçusu Maylz Bricis və "Detroyt"un ehtiyat skamyasında əyləşən amerikalı forvardı Ayzeya Stüart da müdaxilə ediblər.
Kütləvi davanın nəticəsi olaraq 4 basketbolçu meydandan qovulub.
