    Xarici siyasət
    • 09 mart, 2026
    • 16:57
    Ceyhun Bayramov portuqaliyalı həmkarı ilə Yaxın Şərqdəki müharibə fonunda riskləri müzakirə ediblər

    Portuqaliyanın xarici işlər naziri Paulo Rangel Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramova zəng vurub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, telefon danışığı zamanı tərəflər regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

    Nazirlər Yaxın Şərqdə müharibə fonunda regional təhlükəsizlik üçün yaranan riskləri nəzərdən keçiriblər. Bu çərçivədə, İran ərazisindən Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasına qarşı həyata keçirilmiş dron hücumunun qəbuledilməz olduğu vurğulanıb və pislənib.

    Telefon danışığı zamanı Azərbaycan və Portuqaliya arasında ikitərəfli münasibətlərin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, o cümlədən siyasi dialoq, iqtisadi əməkdaşlıq və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər müzakirə olunub.

    Nazirlər qarşılıqlı təmasların davam etdirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıblar.

    Байрамов и Ранжел обсудили риски для безопасности на фоне войны на Ближнем Востоке
    Bayramov and Portuguese FM discuss risks amid Middle East war

