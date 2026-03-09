Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Байрамов и Ранжел обсудили риски для безопасности на фоне войны на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    • 09 марта, 2026
    • 17:09
    Байрамов и Ранжел обсудили риски для безопасности на фоне войны на Ближнем Востоке

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой МИД Португалии Паулу Ранжелом.

    Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

    В ходе беседы стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности. Министры также обсудили риски для региональной безопасности на фоне войны на Ближнем Востоке.

    В этом контексте подчеркнуто, что атака беспилотников с территории Ирана на Нахчыванскую Автономную Республику является недопустимой и была осуждена сторонами.

    Кроме того, Байрамов и Ранжел обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Португалией, включая политический диалог и экономическое сотрудничество. Стороны подчеркнули важность продолжения взаимных контактов.

    Ceyhun Bayramov portuqaliyalı həmkarı ilə Yaxın Şərqdəki müharibə fonunda riskləri müzakirə ediblər
    Bayramov and Portuguese FM discuss risks amid Middle East war
    Лента новостей