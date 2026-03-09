Байрамов и Ранжел обсудили риски для безопасности на фоне войны на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой МИД Португалии Паулу Ранжелом.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности. Министры также обсудили риски для региональной безопасности на фоне войны на Ближнем Востоке.

В этом контексте подчеркнуто, что атака беспилотников с территории Ирана на Нахчыванскую Автономную Республику является недопустимой и была осуждена сторонами.

Кроме того, Байрамов и Ранжел обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Португалией, включая политический диалог и экономическое сотрудничество. Стороны подчеркнули важность продолжения взаимных контактов.