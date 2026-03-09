SEPAH Küveytdəki ABŞ aviabazasına hücum etdiyini açıqlayıb
Digər ölkələr
- 09 mart, 2026
- 16:19
İran İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Küveytdəki ABŞ "Əl-Adiri" helikopter aviabazasına zərbə endirdiyini bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaxın Şərq KİV məlumat yayıb.
Zərbə pilotsuz uçuş aparatları və qanadlı raketlər vasitəsilə endirilib.
SEPAH-ın məlumatına görə, zərbə nəticəsində yanacaq və qaz rezervuarları, helikopter meydançaları, eləcə də maddi-texniki təminat obyektləri məhv edilib.
