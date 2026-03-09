SEPAH Küveytdəki ABŞ aviabazasına hücum etdiyini açıqlayıb

İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İran İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Küveytdəki ABŞ "Əl-Adiri" helikopter aviabazasına zərbə endirdiyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaxın Şərq KİV məlumat yayıb.

    Zərbə pilotsuz uçuş aparatları və qanadlı raketlər vasitəsilə endirilib.

    SEPAH-ın məlumatına görə, zərbə nəticəsində yanacaq və qaz rezervuarları, helikopter meydançaları, eləcə də maddi-texniki təminat obyektləri məhv edilib.

    КСИР заявил об атаке на авиабазу США в Кувейте
    Iran's IRGC claims strike on US airbase in Kuwait

