КСИР заявил об атаке на авиабазу США в Кувейте
- 09 марта, 2026
- 15:53
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что нанес удар по американской вертолетной авиабазе Аль-Адири в Кувейте.
Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ.
Удар был нанесен беспилотниками и крылатыми ракетами.
По данным КСИР в результате удара были уничтожены топливные и газовые резервуары, вертолетные площадки, а также объекты материально-технического обеспечения.
