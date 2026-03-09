Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    КСИР заявил об атаке на авиабазу США в Кувейте

    Другие страны
    • 09 марта, 2026
    • 15:53
    Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что нанес удар по американской вертолетной авиабазе Аль-Адири в Кувейте.

    Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ.

    Удар был нанесен беспилотниками и крылатыми ракетами.

    По данным КСИР в результате удара были уничтожены топливные и газовые резервуары, вертолетные площадки, а также объекты материально-технического обеспечения.

    эскалация на Ближнем Востоке Корпус стражей исламской революции (КСИР) Операция США и Израиля против Ирана авиабаза Аль-Адири в Кувейте
    SEPAH Küveytdəki ABŞ aviabazasına hücum etdiyini açıqlayıb
    Iran's IRGC claims strike on US airbase in Kuwait
