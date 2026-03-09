КСИР заявил об атаке на авиабазу США в Кувейте

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что нанес удар по американской вертолетной авиабазе Аль-Адири в Кувейте.

Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ.

Удар был нанесен беспилотниками и крылатыми ракетами.

По данным КСИР в результате удара были уничтожены топливные и газовые резервуары, вертолетные площадки, а также объекты материально-технического обеспечения.