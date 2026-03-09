Paşinyan Müctəba Xameneini İranın ali rəhbəri seçilməsi münasibətilə təbrik edib
Region
- 09 mart, 2026
- 16:20
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Müctəba Xameneiyə İranın Ali Rəhbəri seçilməsi münasibətilə təbrik ünvanlayıb.
Bu barədə "Report" Ermənistan hökumətinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir.
Paşinyan öz mesajında həmçinin bildirib ki, Ermənistan və İran arasındakı möhkəm əlaqələr yeni uğurlar əldə edərək bundan sonra da inkişaf edəcək.
Qeyd edək ki, martın 9-u Müctəba Xameneinin İranın yeni ali rəhbəri seçildiyi elan edilib. Bu vəzifədə o, fevralın 28-də İsrail və ABŞ-nin birgə əməliyyatı nəticəsində öz iqamətgahında öldürülən atası Əli Xameneini əvəz edib.
