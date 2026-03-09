İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Paşinyan Müctəba Xameneini İranın ali rəhbəri seçilməsi münasibətilə təbrik edib

    Region
    • 09 mart, 2026
    • 16:20
    Paşinyan Müctəba Xameneini İranın ali rəhbəri seçilməsi münasibətilə təbrik edib

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Müctəba Xameneiyə İranın Ali Rəhbəri seçilməsi münasibətilə təbrik ünvanlayıb.

    Bu barədə "Report" Ermənistan hökumətinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Paşinyan öz mesajında həmçinin bildirib ki, Ermənistan və İran arasındakı möhkəm əlaqələr yeni uğurlar əldə edərək bundan sonra da inkişaf edəcək.

    Qeyd edək ki, martın 9-u Müctəba Xameneinin İranın yeni ali rəhbəri seçildiyi elan edilib. Bu vəzifədə o, fevralın 28-də İsrail və ABŞ-nin birgə əməliyyatı nəticəsində öz iqamətgahında öldürülən atası Əli Xameneini əvəz edib.

    Nikol Paşinyan Müctəba Xamenei Ermənistan İran
    Пашинян поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана
    Pashinyan congratulates Iran's new Supreme Leader

    Son xəbərlər

    16:57

    Ceyhun Bayramov portuqaliyalı həmkarı ilə Yaxın Şərqdəki müharibə fonunda riskləri müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    16:51

    İlham Əliyev Müctəba Xameneyini İranın ali rəhbəri seçilməsi münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    16:48

    Aleksandr Sırski: Ukrayna cəbhədə təşəbbüsü ələ keçirməyə çalışır

    Digər ölkələr
    16:45

    Azərbaycan və Rumıniya XİN başçıları bölgədə mövcud təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    16:26

    Azərbaycan MN: Türkiyəyə raket hücumu regional sülh və təhlükəsizliyə ciddi təhdiddir

    Hərbi
    16:24

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIX turun oyun cədvəli açıqlanıb

    Komanda
    16:22

    İtkonen: Aİ enerji daşıyıcılarının bahalaşmasından narahatdır, neft və qaz defisiti riski görmür

    Energetika
    16:20

    Paşinyan Müctəba Xameneini İranın ali rəhbəri seçilməsi münasibətilə təbrik edib

    Region
    16:19

    SEPAH Küveytdəki ABŞ aviabazasına hücum etdiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti