    Пашинян поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана

    В регионе
    • 09 марта, 2026
    • 16:00
    Пашинян поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравление Моджтабе Хаменеи по случаю его избрания Верховным руководителем Ирана.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

    Пашинян в своем послании также выразил уверенность, что "прочные связи между Арменией и Ираном будут и впредь развиваться, достигая новых успехов".

    Отметим, что сегодня объявлено об избрании Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана. На этом посту он заменил своего отца Али Хамении, который был убит в своей резиденции 28 февраля в результате совместной операции Израиля и США.

    Никол Пашинян Моджтаба Хаменеи армяно-иранские отношения
    Paşinyan Müctəba Xameneini İranın ali rəhbəri seçilməsi münasibətilə təbrik edib
