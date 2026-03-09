Пашинян поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравление Моджтабе Хаменеи по случаю его избрания Верховным руководителем Ирана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

Пашинян в своем послании также выразил уверенность, что "прочные связи между Арменией и Ираном будут и впредь развиваться, достигая новых успехов".

Отметим, что сегодня объявлено об избрании Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана. На этом посту он заменил своего отца Али Хамении, который был убит в своей резиденции 28 февраля в результате совместной операции Израиля и США.