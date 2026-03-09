Пашинян поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана
В регионе
- 09 марта, 2026
- 16:00
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравление Моджтабе Хаменеи по случаю его избрания Верховным руководителем Ирана.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.
Пашинян в своем послании также выразил уверенность, что "прочные связи между Арменией и Ираном будут и впредь развиваться, достигая новых успехов".
Отметим, что сегодня объявлено об избрании Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана. На этом посту он заменил своего отца Али Хамении, который был убит в своей резиденции 28 февраля в результате совместной операции Израиля и США.
Последние новости
16:47
Спецкоординатор ООН по Ливану прибыла в ИзраильДругие страны
16:47
Пашинян примет участие в видеоконференции ЕС с лидерами стран Ближнего ВостокаДругие страны
16:30
Минобороны Азербайджана: Ракетная атака на Турцию - серьезная угроза миру в регионеВ регионе
16:30
Выпущенная из Ирана ракета обезврежена НАТО в воздушном пространстве ТурцииВ регионе
16:27
Байрамов и глава МИД Сомали отметили важность деэскалации на Ближнем ВостокеВнешняя политика
16:16
Сырский: ВСУ пытаются перехватить инициативу на фронтеДругие страны
16:14
Фото
Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 42 человека, включая дипломатов - ОБНОВЛЕНО-2Внешняя политика
16:07
Ровшан Амирджанов: В Азербайджане выросли цены на золото всех пробБизнес
16:07