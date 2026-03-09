İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    İlham Əliyev Müctəba Xameneyini İranın ali rəhbəri seçilməsi münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 09 mart, 2026
    • 16:51
    İlham Əliyev Müctəba Xameneyini İranın ali rəhbəri seçilməsi münasibətilə təbrik edib

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İran İslam Respublikasının Ali Rəhbəri Ayətullah Seyid Müctəba Hüseyni Xameneyiyə təbrik məktubu ünvanlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, mətndə deyilir:

    "Möhtərəm Ayətullah Xameneyi həzrətləri.

    İran İslam Respublikasının Ali Rəhbəri vəzifəsinə seçilməyiniz münasibətilə Sizi təbrik edirəm.

    Atanız - İran İslam Respublikasının Ali Rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xameneyi həzrətlərinin faciəvi vəfatı ilə əlaqədar Sizə bir daha başsağlığımı ifadə edirəm.

    Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Respublikası arasında münasibətlər tarixən mehriban qonşuluq və dostluq şəraitində yaşamış xalqlarımızın iradəsindən qaynaqlanır. Dövlətlərarası əlaqələrimizin xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq qarşılıqlı hörmət və etimad məcrasında inkişafı naminə birgə səylər göstərəcəyimizə ümidvar olduğumu bildirirəm.

    Bu yüksək təyinatla bağlı Sizə bir daha təbriklərimi çatdırır, dost və qardaş İran xalqına sülh və əmin-amanlıq diləyirəm".

    İlham Əliyev Azərbaycan Müctəba Xameneyi İran

    Son xəbərlər

    16:57

    Ceyhun Bayramov portuqaliyalı həmkarı ilə Yaxın Şərqdəki müharibə fonunda riskləri müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    16:51

    İlham Əliyev Müctəba Xameneyini İranın ali rəhbəri seçilməsi münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    16:48

    Aleksandr Sırski: Ukrayna cəbhədə təşəbbüsü ələ keçirməyə çalışır

    Digər ölkələr
    16:45

    Azərbaycan və Rumıniya XİN başçıları bölgədə mövcud təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    16:26

    Azərbaycan MN: Türkiyəyə raket hücumu regional sülh və təhlükəsizliyə ciddi təhdiddir

    Hərbi
    16:24

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIX turun oyun cədvəli açıqlanıb

    Komanda
    16:22

    İtkonen: Aİ enerji daşıyıcılarının bahalaşmasından narahatdır, neft və qaz defisiti riski görmür

    Energetika
    16:20

    Paşinyan Müctəba Xameneini İranın ali rəhbəri seçilməsi münasibətilə təbrik edib

    Region
    16:19

    SEPAH Küveytdəki ABŞ aviabazasına hücum etdiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti