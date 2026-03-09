Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 09 марта, 2026
    • 17:44
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Верховному лидеру Исламской Республики Иран аятолле Сейеду Моджтабе Хусейни Хаменеи.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Ваше святейшество уважаемый аятолла Хаменеи.

    Поздравляю Вас с избранием на пост Верховного лидера Исламской Республики Иран.

    Еще раз выражаю Вам свои соболезнования в связи с трагической кончиной Вашего отца – Его Святейшества Верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи.

    Отношения между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран исходят из воли наших народов, которые исторически жили в условиях добрососедства и дружбы. Выражаю надежду на то, что в интересах наших народов мы будем прилагать совместные усилия во имя развития наших межгосударственных отношений в русле взаимного уважения и доверия.

    Еще раз поздравляю Вас с этим высоким назначением, желаю дружественному и братскому народу Ирана мира и спокойствия".

    İlham Əliyev Müctəba Xameneini İranın ali rəhbəri seçilməsi münasibətilə təbrik edib
    President Ilham Aliyev congratulates Mojtaba Khamenei on his appointment as Iran's Supreme Leader
    Ильхам Алиев поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием Верховным лидером Ирана

