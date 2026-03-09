İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycan MN: Türkiyəyə raket hücumu regional sülh və təhlükəsizliyə ciddi təhdiddir

    Hərbi
    • 09 mart, 2026
    • 16:26
    Azərbaycan MN: Türkiyəyə raket hücumu regional sülh və təhlükəsizliyə ciddi təhdiddir

    Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN) Türkiyə ərazisinə qarşı həyata keçirilən və Qaziantep üzərində zərərsizləşdirilmiş raket hücumunu qətiyyətlə pislədiyini bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı bəyanata qeyd olunub.

    Bildirilib ki, bu cür əməllər regional sülh və təhlükəsizlik üçün ciddi təhdid yaradır və qəbuledilməzdir:

    "Biz qardaş Türkiyə ilə tam həmrəyliyimizi ifadə edirik. Türkiyə əhalisinin və ərazisinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində səylərinə dəstək veririk.

    Azərbaycan Türkiyənin yanında qətiyyətlə dayanır", - deyə MN-in bəyanatında vurğulanıb.

    Qeyd edək ki, İrandan atılaraq Türkiyə hava məkanına daxil olan ballistik raket Şərqi Aralıq dənizində yerləşən NATO hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən vurulub.

    Müdafiə Nazirliyi Türkiyə Raket Qaziantep
    Минобороны Азербайджана: Ракетная атака на Турцию - серьезная угроза миру в регионе
    Azerbaijan condemns missile attack on Türkiye as serious threat to regional peace

    Son xəbərlər

    16:57

    Azərbaycan və Portuqaliya XİN rəhbərləri Yaxın Şərqdəki müharibə fonunda riskləri müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    16:51

    İlham Əliyev Müctəba Xameneyini İranın ali rəhbəri seçilməsi münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    16:48

    Aleksandr Sırski: Ukrayna cəbhədə təşəbbüsü ələ keçirməyə çalışır

    Digər ölkələr
    16:45

    Azərbaycan və Rumıniya XİN başçıları bölgədə mövcud təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    16:26

    Azərbaycan MN: Türkiyəyə raket hücumu regional sülh və təhlükəsizliyə ciddi təhdiddir

    Hərbi
    16:24

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIX turun oyun cədvəli açıqlanıb

    Komanda
    16:22

    İtkonen: Aİ enerji daşıyıcılarının bahalaşmasından narahatdır, neft və qaz defisiti riski görmür

    Energetika
    16:20

    Paşinyan Müctəba Xameneini İranın ali rəhbəri seçilməsi münasibətilə təbrik edib

    Region
    16:19

    SEPAH Küveytdəki ABŞ aviabazasına hücum etdiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti