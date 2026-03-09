Минобороны Азербайджана: Ракетная атака на Турцию - серьезная угроза миру в регионе

Министерство обороны Азербайджана решительно осудило ракетную атаку, направленную против территории Турции и нейтрализованную над городом Газиантеп.

Как передает Report об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве подчеркнули, что подобные действия представляют серьезную угрозу миру и безопасности в регионе и являются недопустимыми.

"Мы заявляем о полной солидарности с братской Турецкой Республикой. Поддерживаем усилия турецкого правительства по обеспечению безопасности населения и территории страны. Азербайджан решительно поддерживает Турцию", - подчеркивается в заявлении Министерства обороны.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что силы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, базирующиеся в Восточном Средиземноморье, сбили в воздушном пространстве страны баллистическую ракету, запущенную с территории Ирана.