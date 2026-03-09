Azərbaycan Basketbol Liqasında XIX turun oyun cədvəli açıqlanıb
Komanda
- 09 mart, 2026
- 16:24
Azərbaycan Basketbol Liqasında XIX turun oyun cədvəli açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, turun qarşılaşmaları martın 12–15-i aralığında keçiriləcək.
Martın 12-də saat 19:00-da "Sumqayıt" komandası "Ordu"nu qəbul edəcək, eyni saatda "Naxçıvan" isə "Sərhədçi" ilə üz-üzə gələcək. Martın 13-də saat 15:00-da "Lənkəran" öz meydanında "Quba" ilə qarşılaşacaq.
Martın 14-də saat 14:00-da "Gəncə" – "Sabah", saat 17:00-da isə "Abşeron" – "Neftçi" görüşü baş tutacaq. Turun son matçı martın 15-də saat 17:00-da "NTD" ilə "Şəki" komandaları arasında keçiriləcək.
Son xəbərlər
16:57
Azərbaycan və Portuqaliya XİN rəhbərləri Yaxın Şərqdəki müharibə fonunda riskləri müzakirə ediblərXarici siyasət
16:51
İlham Əliyev Müctəba Xameneyini İranın ali rəhbəri seçilməsi münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
16:48
Aleksandr Sırski: Ukrayna cəbhədə təşəbbüsü ələ keçirməyə çalışırDigər ölkələr
16:45
Azərbaycan və Rumıniya XİN başçıları bölgədə mövcud təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə ediblərXarici siyasət
16:26
Azərbaycan MN: Türkiyəyə raket hücumu regional sülh və təhlükəsizliyə ciddi təhdiddirHərbi
16:24
Azərbaycan Basketbol Liqasında XIX turun oyun cədvəli açıqlanıbKomanda
16:22
İtkonen: Aİ enerji daşıyıcılarının bahalaşmasından narahatdır, neft və qaz defisiti riski görmürEnergetika
16:20
Paşinyan Müctəba Xameneini İranın ali rəhbəri seçilməsi münasibətilə təbrik edibRegion
16:19