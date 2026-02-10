AzMİ Çinin Milli Metrologiya İnstitutu ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb
- 10 fevral, 2026
- 15:19
Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan Azərbaycan Metrologiya İnstitutu (AzMİ) və Çinin Milli Metrologiya İnstitutu (NIM) arasında metrologiya sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.
"Report" bu barədə AzMİ-yə istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, Memorandumun məqsədi qarşılıqlı bilik, təcrübə və texniki resursların mübadiləsi yolu ilə hər iki ölkənin milli metrologiya sistemlərinin inkişafına töhfə vermək, müasir ölçmə texnologiyalarının tətbiqini genişləndirmək və beynəlxalq standartlara uyğunluğu təmin etməkdir. Həmçinin sözügedən sənəd ölçmə və kalibrlənmə sertifikatlarının qarşılıqlı tanınması istiqamətində birgə işlərin görülməsini, habelə elmi-tədqiqat fəaliyyətlərinin dəstəklənməsini hədəfləyir.
Anlaşma Memorandumu çərçivəsində tərəflər metrologiya sahəsində elmi-texniki məlumat mübadiləsi aparacaq, birgə elmi-tədqiqat layihələri icra edəcək, ekspert və mütəxəssislərin qarşılıqlı səfərlərini təşkil edəcək, təlim proqramları və praktiki seminarlar keçirəcəklər.
Bundan əlavə, sənəddə beynəlxalq laboratoriyalararası tutuşdurmalarda iştirakı və standart (etalon) nümunələrin hazırlanması, nanotexnologiya, kvant ölçmələri, rəqəmsal metrologiya, avtomatlaşdırılmış ölçmə sistemləri və ağıllı sensor texnologiyaları kimi qabaqcıl sahələrdə birgə tədqiqatların aparılması nəzərdə tutulur.
Sənəd metrologiya sahəsində uzunmüddətli və strateji əməkdaşlıq üçün möhkəm zəmin yaradır.