Турция объявила о крупном газовом открытии на месторождении Гёктепе
В регионе
- 04 января, 2026
- 21:33
2025 год стал "годом открытий" после обнаружения около 92 млрд кубометров газа на месторождении Гёктепе.
Как передает Report, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в интервью телеканалу Kanal 7.
"2026 год также станет годом, в котором мы определим новые запасы благодаря новым разведочным скважинам на Чёрном море", - отметил Алпарслан Байрактар.
