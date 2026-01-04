Турция объявила о крупном газовом открытии на месторождении Гёктепе

2025 год стал "годом открытий" после обнаружения около 92 млрд кубометров газа на месторождении Гёктепе.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в интервью телеканалу Kanal 7.

"2026 год также станет годом, в котором мы определим новые запасы благодаря новым разведочным скважинам на Чёрном море", - отметил Алпарслан Байрактар.