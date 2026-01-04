Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Турция объявила о крупном газовом открытии на месторождении Гёктепе

    В регионе
    • 04 января, 2026
    • 21:33
    Турция объявила о крупном газовом открытии на месторождении Гёктепе

    2025 год стал "годом открытий" после обнаружения около 92 млрд кубометров газа на месторождении Гёктепе.

    Как передает Report, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в интервью телеканалу Kanal 7.

    "2026 год также станет годом, в котором мы определим новые запасы благодаря новым разведочным скважинам на Чёрном море", - отметил Алпарслан Байрактар.

